Трабзонспор не оставляет надежд подписать полузащитника Шахтера Артема Бондаренко. По сообщению Fotomac, "бордово-синие" рассчитывают оформить переход 25-летнего украинца до 12 сентября – даты, когда в Суперлиге закрывается трансферное окно.

Отмечается, что турки планируют взять украинца в аренду с опцией последующего выкупа. К слову, сейчас в составе Трабзонспора уже выступает три украинца (Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан), что может стать дополнительным стимулом для перехода Артема.

Напомним, контракт Бондаренко с Шахтером рассчитан до конца 2028 года. В текущем сезоне он сыграл за "горняков" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. На прошлой неделе он дебютировал за сборную Украины, выйдя на замену в матче с Францией (0:2). Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

