Звезда Шахтера мог перейти в АПЛ вслед за Кевином – источник назвал имя клуба и цену, от которой отказались
Вингер Шахтера Алиссон имел шанс перебраться в английский Сандерленд.
“Маленький инсайд: сейчас Шахтер мог отпустить еще и Алиссона. Я не знаю, что бы они вообще тогда делали, потому что было серьезное предложение от клуба АПЛ. По нашей информации, это Сандерленд.
Шахтер мог продать еще одну звезду в АПЛ – "горнякам" предлагали более 200 миллионов
Предложение было на уровне 30+ миллионов и Шахтер даже не думая дважды сразу отказался. Я думаю, что это абсолютно правильное решение, потому что и с Алиссоном в составе у меня появляются сомнения относительно какого-то там легкого чемпионства.
Будет трудно не выиграть чемпионство УПЛ, надо очень постараться, но Шахтер уже показывал нам, что он умеет проигрывать чемпионат с лучшим ресурсом в лиге", – заявил журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.
Напомним, что 19-летний Алиссон перешел в Шахтер весной 2025 года из Атлетико Минейро за 14 млн евро.
