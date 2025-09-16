“Маленький инсайд: сейчас Шахтер мог отпустить еще и Алиссона. Я не знаю, что бы они вообще тогда делали, потому что было серьезное предложение от клуба АПЛ. По нашей информации, это Сандерленд.

Шахтер мог продать еще одну звезду в АПЛ – "горнякам" предлагали более 200 миллионов

Предложение было на уровне 30+ миллионов и Шахтер даже не думая дважды сразу отказался. Я думаю, что это абсолютно правильное решение, потому что и с Алиссоном в составе у меня появляются сомнения относительно какого-то там легкого чемпионства.

Будет трудно не выиграть чемпионство УПЛ, надо очень постараться, но Шахтер уже показывал нам, что он умеет проигрывать чемпионат с лучшим ресурсом в лиге", – заявил журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, что 19-летний Алиссон перешел в Шахтер весной 2025 года из Атлетико Минейро за 14 млн евро.

Шахтер неожиданно потерял очки против Металлиста 1925, повторив "успех" Динамо – Калюжный спас скандальным голом