Полузащитник Шахтера Кевин порадовал болельщиков красивым финтом в матче 22-го тура УПЛ против Оболони.

Кевин пошел в смелый обыгрыш в конце встречи и выполнил эффектный финт "радуга", перебросив мяч через соперника.

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Впрочем, эпизод завершился ничем – защитники Оболони успели ликвидировать опасность. Добавим, что Шахтер уверенно победил со счетом 2:0.

Напомним, Кевин стал игроком Шахтера в январе 2024 года и сыграл за "горняков" 30 матчей во всех турнирах, отметившись 5 забитыми мячами.

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