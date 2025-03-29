Звезда Шахтера крутым финтом в стиле Роналдиньо оставил в дураках соперника – видео
29 марта 19:07 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Кевин порадовал болельщиков красивым финтом в матче 22-го тура УПЛ против Оболони.
Кевин пошел в смелый обыгрыш в конце встречи и выполнил эффектный финт "радуга", перебросив мяч через соперника.
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Впрочем, эпизод завершился ничем – защитники Оболони успели ликвидировать опасность. Добавим, что Шахтер уверенно победил со счетом 2:0.
Напомним, Кевин стал игроком Шахтера в январе 2024 года и сыграл за "горняков" 30 матчей во всех турнирах, отметившись 5 забитыми мячами.
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