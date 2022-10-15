Многие израильские футболисты пошли на хитрый шаг, чтобы обойти лимит на легионеров в клубах из Европейского союза.

Более 40 игроков из Израиля (12 из них, в том числе Манор Соломон, защищают цвета национальной сборной), получили португальское гражданство для выступлений в Европе, сообщает издание Expresso.

Лестер сыграл вничью с Кристал Пэлас и остался в зоне вылета, Вулверхэмптон одолел Борнмут, Фулхэм снова не победил

Все они воспользовались сефардским законом – он предлагает натурализацию потомкам сефардских евреев, высланных из Пиренейского полуострова в Средневековье. Получение гражданства Португалии упрощает переходы в чемпионаты, в которых действует лимит на игроков из стран, не являющихся членами ЕС. Интересно, что только один из этих игроков – Дор Ян – будет выступать в португальском первенстве.

Заметим, что Соломон летом воспользовался правилом ФИФА и стал игроком Фулхэма по правам аренды. Израильтянин сыграл 1 матч за "коттеджеров", после чего травмировался.

Тоттенхэм дожал жалкий Эвертон и догнал Ман Сити в АПЛ – слабый матч Миколенко, ошибка лидера стала роковой