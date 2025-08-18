Полузащитник Шахтера Кевин принял решение покинуть донецкую команду во время летнего трансферного окна, сообщает инсайдер Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети Х.

Лидер Шахтера может покинуть команду уже этим летом – клуб АПЛ не оставляет попыток подписать игрока

По информации источника, агент бразильца в понедельник, 18 августа, посетит Лондон, где встретится с руководством Фулхэма, чтобы обсудить все детали потенциального трансфера.



Напомним, ранее "горняки" уже отклонили два предложения лондонского клуба, настаивая на сумме в 50 млн евро. Впоследствии дончане согласились сбросить 5 миллионов. Отмечается, что Фулхэм готов удовлетворить запросы донецкой команды, но проведет переговоры по структуре выплат за переход. Лондонцы намерены отдать за Кевина 40 млн евро сразу, а еще 5 миллионов будет прописано в виде бонусов.

Напомним, Кевин перешел в Шахтер в январе 2024 года из Палмейраса за 12 млн евро. В текущем сезоне он сыграл три матча, в которых забил четыре гола. Его контракт с "горняками" действует до декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

