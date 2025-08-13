Звезда Шахтера достиг договоренности с клубом АПЛ – "горняки" тормозят трансфер требованиями
Фулхэм продолжает активную работу над трансфером Кевина.
Вингер Шахтера Кевин может вскоре переехать в Фулхэм, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Английский клуб активно ведет переговоры по трансферу 22-летнего бразильца. Стороны достигли договоренности по личному контракту игрока, однако Шахтер продолжает настаивать на сумме отступных в 50 миллионов евро.
Ранее появлялась информация, что Фулхэм готов предложить 37 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Переговоры могут завершиться в ближайшие дни, но не исключено, что обсуждения продолжатся на следующей неделе.
Напомним, что Кевин присоединился к Шахтеру в январе 2024 года. Всего он сыграл за "горняков" в 55 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 10 ассистов. Transfermarkt оценивает вингера в 12 миллионов евро. Соглашение Кевина с Шахтером действует до 31 декабря 2028 года.
