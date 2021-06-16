"Мы профессионалы и не должны допустить, чтобы наша атмосфера разрушилась. Выступление на Евро-2020 – это первое наше участие в большом турнире. У нас нет времени для грусти или радости, мы переходим от матча к матчу. У нас еще две встречи, поэтому ничего не потеряно. Мы уступили Австрии, но идем дальше.

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Теперь нас ждет новый солидный матч, в котором мы обязательно захотим одержать максимум. Все команды играют на победу, мы тоже. Северная Македония приехала сюда не ради туризма. Мы должны играть двумя блоками, показать свои лучшие качества, а потому можем набрать три очка. Мы готовимся к Украине, которая играет в хороший футбол. Должны быть крайне осторожными", – цитирует Ристовски sport1.mk.

К слову, матч с Северной Македонией запланирован на завтра, 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

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