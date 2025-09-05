Милан рискует потерять своего капитана и одного из лучших вратарей мира без всякой компенсации. По информации Calciomercato, переговоры о продлении контракта с Майком Меньяном зашли в тупик. Действующее соглашение француза завершается в июне 2026 года, и если ситуация не изменится, он покинет клуб на правах свободного агента.

Лидер Реала в космосе, 39-летний Модрич также среди топов: рейтинг самых нагруженных игроков Европы за сезон

Кризис в отношениях с руководством "россонери" усилил сорванный трансфер в Челси. Сообщалось, что Меньян согласовал личные условия с лондонцами, однако сделка так и не состоялась.

Меньян остается ключевой фигурой для Милана. С момента перехода из Лилля в 2021 году он стал настоящим лидером команды: уже в дебютном сезоне выиграл чемпионат Италии. В 2021/22 француз был признан лучшим вратарем Серии А. Его вклад в возрождение клуба после 11-летней паузы без чемпионства называют одним из определяющих.

Несмотря на напряженность в переговорах, Меньян ведет себя профессионально и остается преданным клубу. Он готов отработать контракт до конца и помочь Милану в борьбе за титул. Однако в долгосрочной перспективе вратарь стремится к новым вызовам, и переезд в АПЛ выглядит наиболее вероятным.

Челси, который ранее пытался подписать француза, остается главным претендентом. Уже с января 2026 года Меньян будет иметь право вести переговоры с любым клубом и подписать предварительный контракт.

Модрич оформил дебютный ассист за Милан – "россонери" уверенно переиграли Лечче, Сассуоло проиграл Кремонезе