"Такой вопрос даже задавать не нужно – и не только мне. Естественно, Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать. Такое может быть однажды на всю жизнь.

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Немного беспокоят сроки проведения турнира – это не даты ФИФА. Но я верю, что наша мечта сбудется", – цитирует Судакова Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины по футболу впервые сыграет на Олимпийском футбольном турнире. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024г. Возглавлять олимпийскую сборную Украины будет Руслан Ротань, получивший путевку в Париж, выйдя в полуфинал молодежного Евро-2023.

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