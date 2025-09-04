Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков также под вопросом на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2026 против Франции.

Цыганков пропустил открытую тренировку сборной Украины, наблюдая за занятием со скамейки запасных, сообщает Tribuna.

Сборная Украины потеряла еще одного ведущего игрока – кадровая катастрофа Реброва перед матчем с Францией

Стоит напомнить, что Виктор пропустил последний матч Жироны именно из-за микроповреждения. Позже наставник испанского клуба Мичел сообщил, что Цыганков испытывает дискомфорт в левой ноге. Если хавбек не восстановится к завтрашнему матчу, заменить его могут Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Александр Назаренко, а также довызванный Назар Волошин.

К слову, матч против Франции состоится уже завтра, 5 сентября. А уже через 4 дня подопечные Сергея Реброва сыграют против Азербайджана в Баку.

