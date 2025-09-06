Главный тренер сборной Украины не сможет рассчитывать на Виктора Цыганкова в матче против Азербайджана во втором раунде отбора к ЧМ-2026.

Виктор Цыганков не принимал участия в матче против Франции. Как сообщает УАФ, он не сыграет во втором туре отбора к ЧМ-2026 против Азербайджана.

Конопля рассекретил наставления Реброва перед фиаско с Францией

Вингер Жироны покинул расположение национальной команды из-за повреждения, которое получил еще в клубе. Сергей Ребров будет полагаться на Алексея Гуцуляка, Александра Зубкова, Александра Назаренко, а также Назара Волошина, которого довызвали перед матчем с французами.

Напомним, Украина сыграет против Азербайджана во вторник, 9 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

"Франція грає пішки і виглядає, як Динамо": Україна мала 5 хвилин, апатія від Реброва, цитата Фоменка, антирекорд