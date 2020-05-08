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Звезда сборной Украины имел шанс перейти в Манчестер Юнайтед после топ-выступления на ЧМ-2006, – журналист

11:37 41 Читати українською
Звезда сборной Украины имел шанс перейти в Манчестер Юнайтед после топ-выступления на ЧМ-2006, – журналист
Шелаев, Шевченко, Калиниченко и Ротань / Фото из открытых источников

Бывший хавбек сборной Украины Максим Калиниченко мог оказаться в одном из крупнейших клубов мира.

"На чемпионате мира в Германии были пертурбации в составе нашей сборной. В матче с Саудовской Аравией вышли Сергей Ребров и Максим Калиниченко, которые не играли в отборочном цикле.

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Поединок против Саудовской Аравии стал бенефисом Калиниченко – он тогда сделал две результативные передачи и забил гол. После матча Манчестер Юнайтед внес его в лонг-лист потенциальных приобретений", – рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире программы Оставайся с Футболом.

Добавим, что после успешного ЧМ-2006 Калиниченко решил остаться в московском Спартаке, за который играл до 2008 года.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Сборная Украины Украинцы за рубежом Максим Калиниченко Максим Калиниченко
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