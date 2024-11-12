Защитника сборной Украины и Шахтера Ефима Коноплю будет представлять известное агентство, которое работает с Ильей Забарным.

В своих соцсетях гентство Wasserman официально сообщило о начале сотрудничества с 25-летним игроком "горняков".

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Wasserman – одно из крупнейших агентств в мире. Его услугами пользуются более 1000 футболистов, в частности Илья Забарный и игрок Реала Феде Вальверде.

К слову, Ефим Конопля – воспитанник Шахтера. Его контракт с "горняками" действует до 2026 года. В этом сезоне защитник отыграл за Шахтер 13 матчей во всех турнирах. Голевыми действиями не отметился.

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