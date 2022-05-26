21-летний американец стал игроком Лидса, сообщает пресс- служба клуба. Стороны подписали контракт на пять лет – до лета 2027 года.

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К английскому коллективу, который в этом сезоне с трудом сохранил прописку в элите, Ааронсон присоединится 1 июня. По информации прессы, Зальцбург на его продаже заработает около 30 миллионов евро.

За полтора года Бренден успел стать одним из лидеров "красных быков", наиграв 65 поединков (13 голов и 15 ассистов). Также в активе звезды сборной США есть два чемпионства Австрии и столько же побед в кубке.

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