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Звезда сборной России без шансов проиграл Мбаппе, ПСЖ отдал всего четыре позиции – сборная сезона Лиги 1

14:52 35 Читати українською
Звезда сборной России без шансов проиграл Мбаппе, ПСЖ отдал всего четыре позиции – сборная сезона Лиги 1
Головин против Неймара и Менье / Getty Images

Чемпионат Франции подвел итоги сезона 2019/20, который пришлось завершить из-за пандемии коронавируса.

Сложившаяся символическая сборная и лучшие игроки на своих позициях по версии читателей издания L’Equipe.

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Вполне ожидаемой стала доминация ПСЖ, которого объявили чемпионом. Столичный клуб делегировал в сборную семь игроков, по одному отправили Марсель, Лион, Ренн и Монако. Атака почти полностью состоит из представителей ПСЖ–- в компанию Неймара, Ди Марии и Мбаппе вмешался только Виссам Бен-Йеддер из Монако. На место в условной команде претендовал и российский легионер монегасков Александр Головин, но позицию оттянутого форварда уверенно оккупировал Мбаппе.

Добавим, что лучшим тренером Лиги 1 признан Андре Виллаш-Боаш, который вернул Марселю Лигу чемпионов.

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ПСЖ ПСЖ Монако Монако Франция Александр Головин Александр Головин Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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