Нападающий Штутгарта Тьягу Томаш в матче первого тура Бундеслиги против Униона (1:2) забил один из самых красивых голов 2025 года.

Штутгарт неудачно стартовал в сезоне 2024/25, проиграв команде Униона со счетом 1:2. Но не обошлось в этой встрече без позитива для команды Себастьяна Хёнесса.

23-летний нападающий швабов Тьягу Томаш на 86-й минуте замкнул передачу партнера в эффектном стиле легендарного Златана Ибрагимовича. Видео гола опубликовала пресс-служба Штутгарта.

В соцсетях болельщики уже называют этот мяч одним из фаворитов на Премию Пушкаша.

Напомним, что Тьягу Томаш выступал со сборной Португалии на Евро-2025 среди команд U-21, где они дошли до четвертьфинала.

