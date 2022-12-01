Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш в ближайшее время не вернется на футбольное поле.

Участие 20-летнего португальца в чемпионате мира в Катаре так и ограничится 42 минутами в матче против Уругвая, в котором Мендеш получил травму.

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Ожидалось, что игрок еще сможет восстановиться к плей-офф, но углубленное обследование обнаружило, что повреждение гораздо серьезнее. По меньшей мере, два месяца игрок будет проходить реабилитацию, сообщила пресс-служба сборной Португалии.

Нуну Мендеш не полетит домой, а начнет лечение в Дохе. Дело в том, что у ПСЖ, за который выступает португалец, также запланирован мини-сбор в Катаре. Там Мендеш и присоединится к своему клубу.

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