На второй минуте товарищеского матча между сборными Польши и Украины форвард "кадры" и Ювентуса Аркадиуш Милик получил серьёзную травму и смог покинуть поле только при помощи медицинского персонала – его колено вывихнулось неестественным образом.

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Как информирует журналист польской редакции Goal.com Пшемек Ланжер, Роберт Левандовски и Войцех Щенсны немедленно покинули скамейку запасных, чтобы поддержать партнёра по команде.

Ранее Милик пережил две серьёзные травмы в своей игровой карьере – он дважды рвал крестообразные связки колена. Ранее Аркадиуш пропустил чемпионат Европы 2020 года. Как информирует Weszlo, скорее всего, Милик пропустит также Евро-2024.