Твиттер-аккаунт AlmarssadPro сообщает, что Мазрауи преодолел свои проблемы с желудочно-кишечным трактом и готов к игре с Францией.

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Также отмечается, что травмированные игроки получили отдых сегодня и сегодня. Может восстановиться еще один игрок – Ромен Саисс, который не смог доиграть до конца поединок с Португалией.

Добавим, что Марокко встретится с Францией уже 14 декабря во втором полуфинале ЧМ-2022. Начало игры в 21:00.

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