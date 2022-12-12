Звезда сборной Марокко успеет восстановиться в полуфинале ЧМ-2022 против Франции
21:38 - Читати українською
Защитник сборной Марокко Нуссаир Мазрауи сможет сыграть против Франции в полуфинале ЧМ-2022.
Твиттер-аккаунт AlmarssadPro сообщает, что Мазрауи преодолел свои проблемы с желудочно-кишечным трактом и готов к игре с Францией.
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Также отмечается, что травмированные игроки получили отдых сегодня и сегодня. Может восстановиться еще один игрок – Ромен Саисс, который не смог доиграть до конца поединок с Португалией.
Добавим, что Марокко встретится с Францией уже 14 декабря во втором полуфинале ЧМ-2022. Начало игры в 21:00.
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