Вингер Атлетика Нико Уильямс не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Нико Уильямс находился в расположении сборной Испании. В матче против Турции (6:0) в отборе на ЧМ-2026 вингер Атлетика получил травму.

Экс-футболист сборной Испании попался на допинге после матча против МЮ – получил строгую дисквалификацию

У Уильямса диагностировали травму приводящей мышцы левого бедра средней тяжести. По информации Marca, нападающий рискует пропустить до шести недель.

Сразу после международной паузы Атлетик сыграет с Алавесом в Ла Лиге, а затем баски будут противостоять Арсеналу в первом туре Лиги чемпионов. Далее клуб ждут Валенсия, Жирона и Вильяреал.

В текущем сезоне Уильямс сыграл в трех матчах за Атлетик. В его активе один гол и две результативные передачи.

Испания шокировала Турцию, забив 6 голов на выезде – Мерино оформил хет-трик, Оярсабаль трижды ассистировал