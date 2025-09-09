Звезда сборной Испании пропустит первый матч в Лиге чемпионов – он не сыграет против украинцев
Вингер Атлетика Нико Уильямс не сможет помочь команде в ближайших матчах.
Нико Уильямс находился в расположении сборной Испании. В матче против Турции (6:0) в отборе на ЧМ-2026 вингер Атлетика получил травму.
У Уильямса диагностировали травму приводящей мышцы левого бедра средней тяжести. По информации Marca, нападающий рискует пропустить до шести недель.
Сразу после международной паузы Атлетик сыграет с Алавесом в Ла Лиге, а затем баски будут противостоять Арсеналу в первом туре Лиги чемпионов. Далее клуб ждут Валенсия, Жирона и Вильяреал.
В текущем сезоне Уильямс сыграл в трех матчах за Атлетик. В его активе один гол и две результативные передачи.
