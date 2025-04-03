Арсеналу придется платить 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю, чтобы подписать вингера Атлетика Нико Уильямса.

Арсенал заинтересован в подписании Нико Уильямса, информирует The Telegraph. Лондонскому клубу придётся сделать вингера сборной Испании одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, чтобы заполучить.

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"Канонирам" придётся выплачивать Уильямсу 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю, чтобы удовлетворить его запросы.

Сумма отступных за игрока составляет около 50 миллионов фунтов стерлингов. Уильямс зарабатывает в Атлетике более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю после уплаты налогов.

В этом сезоне Нико забил 9 голов и отдал 7 голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.

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