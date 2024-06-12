Полузащитник Реала и сборной Франции Орельен Чуамени до сих пор находится в лазарете.

Француз получил стрессовую травму левой стопы еще в мае. Он пропустил финал Лиги чемпионов с Реалом, поскольку решил не рисковать и попробовать восстановиться до начала чемпионата Европы.

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Как сообщает AS, Орельен Чуамени вряд ли будет в заявке сборной Франции на первый матч Евро-2024 против Австрии. Дидье Дешам и медицинский персонал "синих" внимательно следят за здоровьем полузащитника и не собираются спешить. Даже если Чуамени понадобится больше времени, то оно у него будет. Наставник предусмотрел ситуации и имеет в команде нескольких игроков, которые могут заменить Орельена. Довызывать в национальную сборную другого полузащитника Дешам не будет.

Напомним, что Франция на групповом этапе Евро-2024 сыграет против Нидерландов, Польши и Австрии. Матч против команды Ральфа Рангника запланирован на 17 июня.

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