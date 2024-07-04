Полузащитник Вест Хэма и сборной Бразилии Лукас Пакета может перебраться в другой клуб.

Делегация правления Фламенго в Англии проведет личные переговоры с Вест Хэмом по трансферу Лукаса Пакеты, сообщает Fabrizio Romano.

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Фламенго пытается договориться об аренде игрока, но, сообщается, что это будет сложно, и более реальным вариантом может стать постоянный трансфер. Кроме этого, есть информация о дальнейших переговорах с представителями игрока.

Стоит отметить, что 26-летний бразилец был обвинен в нарушениях, связанных с умышленными действиями для влияния на рынок ставок. А именно в том, что Пакета умышленно получил желтые карточки в четырех разных матчах АПЛ. За это ему грозит пожизненная дисквалификация.

Напомним, что Лукас присоединился к Вест Хэму в 2022 году, перейдя из Лиона. В общем полузащитник сыграл за "молотобойцев" в 84 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 14 ассистов.

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