Футбольная ассоциация Англии несколько месяцев добивалась пожизненной дисквалификации для Лукаса Пакеты по делу о ставках. Они касались матчей АПЛ в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Судакова предложили экс-команде звезды сборной Украины – обсуждается трансфер за 35 миллионов

Игроку и представителям Вест Хэма уже сообщили о решении руководящего органа по этим обвинениям, сообщает BBC Sport.

Звезда сборной Бразилии, вероятно, избежит пожизненной дисквалификации. Но еще точно не известно, получит ли Лукас Пакета какой-то финансовый штраф или бан на меньший срок. Пока официальной информации по этому делу нет.

Четыре обвинения против бразильца касались матчей против Лестера 12 ноября 2022 года, а также поединков в 2023 году: против Астон Виллы 12 марта, Лидс Юнайтед 21 мая и Борнмута 12 августа. Лукасу Пакете приписывали умышленное получение желтых карточек в этих встречах.

"Карьера Варди меня вдохновляет": Краснопир об уважении в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса и решающую роль Санжара