Полузащитник Лукас Пакета умудрился травмироваться во время отпуска.

Бразильский легионер Лиона порезал большой палец руки во время развлечений с воздушным змеем.

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Лукасу даже пришлось делать небольшую операцию и накладывать бинт. 24-летний хавбек выложил фото после происшествия и дал очень полезный совет: "Помните, что детские игры имеют свои последствия".

В прошлом сезоне Пакета провел за Лион 43 матча, в которых отметился 11 голами и 7 ассистами.

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