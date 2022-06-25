Звезда сборной Бразилии был вынужден делать операцию после неосторожности с детской забавой – фото последствий
06:00 - Читати українською
Полузащитник Лукас Пакета умудрился травмироваться во время отпуска.
Бразильский легионер Лиона порезал большой палец руки во время развлечений с воздушным змеем.
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Лукасу даже пришлось делать небольшую операцию и накладывать бинт. 24-летний хавбек выложил фото после происшествия и дал очень полезный совет: "Помните, что детские игры имеют свои последствия".
В прошлом сезоне Пакета провел за Лион 43 матча, в которых отметился 11 голами и 7 ассистами.
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