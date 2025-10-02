“Я внимательно следил за последними матчами Динамо и уверен, что эта команда способна продемонстрировать действительно качественный футбол в матче против нас.

Тренер Кристал Пэлас положительно оценил Динамо: "У них много выдающихся игроков, это их ДНК"

Повторю то, что сказал мой тренер: Динамо – это очень хорошая команда. У них достаточно сильных исполнителей. Могу выделить троих: Владимира Бражко, Андрея Ярмоленко и Дениса Попова.

В целом в составе киевлян все играют на высоком уровне, а опыт регулярных выступлений в еврокубках делает их еще более опасными. Динамо всегда может удивить соперников, поэтому нас ждет очень напряженный и изнурительный поединок", – цитирует слова Марка Гехи пресс-служба Кристал Пэлас.

Напомним, что Динамо сыграет с Кристал Пэлас в первом туре Лиги конференций уже сегодня, 2 октября. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

