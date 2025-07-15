Форвард сборной Англии Айвен Тоуни пережил неприятный инцидент – Неизвестные разбили стекло его автомобиля и ограбили машину в Лондоне.

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29-летний форвард прошлым летом покинул Брентфорд, перейдя в Саудовскую Про-лигу за 40 миллионов евро. Его дебютный сезон в Аль-Ахли выдался удачным – он забил 30 голов.

После завершения сезона на Ближнем Востоке Тони вернулся в Англию, в частности в Лондон, где ранее защищал цвета Брентфорда. Однако неприятности омрачили отдых футболиста. Футболист эмоционально отреагировал в соцсетях, написав: "Вот почему я ненавижу Лондон" и прикрепил фото изуродованного авто.

Тони может вскоре снова вернуться в сборную – ожидается, что он войдет в заявку Томаса Тухеля на матч отбора к ЧМ-2026 против Андорры, который состоится в сентябре на Вилла Парк. В июне он уже выходил на поле в товарищеском поединке с Сенегалом. На счету Тони – 7 матчей в составе сборной Англии.

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