Нападающий Руха Юрий Климчук пропустил игру 13-го тура УПЛ против Оболони, но имеет шансы восстановиться уже к следующей игре против Черноморца.

Климчук получил повреждение еще на тренировке перед игрой против Оболони, из-за чего пропустил матч. По информации Sport.ua, нападающий почувствовал дискомфорт в передней поверхности бедра.

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Отмечается, что повреждение оказалось несерьезным, поэтому Климчук имеет хорошие шансы вернуться в строй в ближайшее время и быть готовым на матч против Черноморца, который состоится 12 ноября.

Добавим, что Климчук в текущем сезоне сыграл за Рух в 13 матчах, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами.

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