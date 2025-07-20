Форвард Реала Эндрик отпраздновал свадьбу с моделью Габриэлой Мирандой, с которой официально женился еще в сентябре прошлого года. Торжественная церемония прошла в Мадриде, а вместе с ней снова получил огласку их совместный “контракт отношений”, который содержит ряд необычных условий.

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Как рассказывает SPORTBIBLE, пара подписала "эмоциональный договор", который регулирует их поведение как пары. Некоторые пункты выглядят довольно нетипично.

Одно из условий – обязательно говорить друг другу "я тебя люблю" в любых ситуациях. Есть также более серьезные ограничения: полный запрет на любую зависимость и радикальные изменения в поведении.

"Кто не придерживается этого, в конце месяца должен дать другому то, чего тот хочет. Например, я попросил наушники Apple – и она мне их подарила", – объяснил Эндрик.

Габриэла раскрыла больше деталей контракта, назвав его "добровольной эмоциональной связью, основанной на уважении, понимании и нежности". На вопрос, позволила бы она Эндрику играть в онлайн-игры и иметь девушку в игре, она ответила четко: "Никогда! Никогда. Я бы этого никогда не приняла!"

Еще одна особенность договора – запрет употреблять определенные слова в общении. Среди них: "эм", "кхм", "ок" и "кккк".

Напомним, Эндрик присоединился к Реалу прошлым летом из Палмейраса. В дебютном сезоне провел 37 матчей, забил 7 голов и уже имеет 14 поединков за сборную Бразилии.

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