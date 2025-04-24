Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга узнал свой диагноз после травмы, полученной в игре с Хетафе (1:0).

Реал потерял до конца сезона Эдуардо Камавингу. О деталях повреждения французского полузащитника сообщил королевский клуб на своем официальном сайте.

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"После обследования Эдуардо Камавинги, проведенного сегодня медицинской службой Реала, у игрока был диагностирован полный разрыв сухожилия левой приводящей мышцы", – заявили в королевском клубе.

Из-за этого серьезного повреждения 22-летний француз, вероятно, пропустит оставшуюся часть сезона 2024/25 и не сможет поехать на клубный чемпионат мира, который состоится летом.

Добавим, что в текущем сезоне Камавинга сыграл 34 матча за Реал, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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