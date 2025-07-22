Нападающий Реала Эндрик не сможет помочь команде в ближайшее время.

В конце сезона 2024/25 бразильский форвард повредил подколенное сухожилие правой ноги, а затем случился рецидив на тренировке. Из-за травмы Эндрик пропустил Клубный ЧМ-2025.

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Как сообщает Marca, нападающий не сможет сыграть на старте сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов. На восстановление Эндрику понадобится около 8-10 недель. Реал не будет спешить с выздоровлением бразильца.

Отсутствием Эндрика может воспользоваться Гонсало Гарсия, который поразил мадридцев во время выступлений на Клубном ЧМ-2025. В шести матчах испанец забил четыре мяча и отдал один ассист.

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