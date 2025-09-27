Эдуардо Камавинга оказался в центре новой трансферной истории. Французский полузащитник Реала получил лишь девять минут в официальных матчах этого сезона и, по информации SportBible, уже планирует покинуть команду из-за отсутствия доверия со стороны нового главного тренера Хаби Алонсо.

Камавинга, который в 2021 году перешел в Реал из Ренна и снискал репутацию одного из самых талантливых молодых игроков Европы, активно использовался Карло Анчелотти. Впрочем, после назначения Алонсо он выпал из основной обоймы.

Заинтересованность в 22-летнем футболисте проявляют несколько английских грандов. В услугах француза заинтересован Манчестер Юнайтед, который ищет усиление в центр поля, а также Манчестер Сити. К гонке может присоединиться и Ньюкасл – по словам бывшего скаута команды Мика Брауна, "сороки" внимательно следят за ситуацией.

Несмотря на это, потенциальным покупателям придется выложить серьезную сумму. Камавинга оценивается примерно в 82 миллиона евро, а его контракт с Реалом действует до 2029 года. "Сливочные" не нуждаются продавать своего игрока, поэтому для переговоров понадобится действительно весомое предложение.

