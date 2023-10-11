Полузащитник Реала Браим Диас решил, за какую сборную он будет выступать.

Новичок мадридцев выступал за молодежные команды Испании, а за основную он сыграл лишь в товарищеском матче. Таким образом Браим Диас может сменить сборную, поскольку не участвовал в официальных встречах.

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Как информирует RMC Sport, 24-летний игрок решил сменить футбольное гражданство и выступать в будущем за сборную Марокко. Это решение возмутило руководство Реала, поскольку игрок может принять участие в Кубке африканских наций, который пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года. Таким образом Диас лишит Карло Анчелотти разнообразия в атаке.

Напомним, Диас присоединился к Реалу летом текущего года. За мадридцев он сыграл в восьми матчах, в которых забил один гол.

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