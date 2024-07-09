Австриец получил травму в декабре. С тех пор Давид Алаба пребывает в лазарете и, похоже, не сможет вернуться в состав Реала до начала кампании 2024/25.

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AS со ссылкой австрийские СМИ сообщает, что возвращение Алабы в строй после разрыва крестообразных связок может задержаться до 2025 года, поскольку во время Евро было замечено, что защитнику трудно передвигаться по лестнице.

Обычно через 100-120 дней с момента получения такого повреждения футболист начинает бегать, но австриец порвал "кресты" уже более 200 дней назад, а к беговым упражнениям до сих пор не приступил. Кроме того, у Алабы поврежден хрящ в колене, из-за чего времени на его восстановление понадобится больше.

Но источники из Мадрида сообщают, что восстановление 32-летнего игрока идет по плану, хоть и признавая, что его травма серьезнее повреждений Куртуа и Милитао. Как только Алаба вернется в расположение команды, тренерский штаб проведет новую оценку повреждения.

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