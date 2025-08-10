Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга не сможет помочь команде в ближайшее время.

Реал стартует в Ла Лиге во вторник, 19 августа, матчем против Осасуны. К этой игре мадридцы подойдут не в оптимальном составе.

Реал готов своровать лидера Манчестер Сити – он не спешит продлевать контракт

Как сообщает пресс-служба "сливочных", Эдуардо Камавинга получил растяжение правой лодыжки. Французу на восстановление понадобится около 10 дней, а это означает, что он сможет попасть в состав Реала не раньше, чем перед игрой с Реал Овьедо.

Напомним, что Камавинга уже вторая потеря Хаби Алонсо в полузащите, поскольку Джуд Беллингем не будет доступным, поскольку восстанавливается после операции на плече.

Тер Штеген бунтує: зачинився вдома і не пускав лікарів – Барселона ухвалила радикальне рішення, шляху назад вже немає