20-летний турецкий полузащитник Арда Гюлер сделал шаг, который говорит о его твердом намерении закрепиться в столице Испании, сообщает Goal. Футболист приобрел дом в Мадриде, что можно расценивать как серьезную инвестицию в свое будущее и уверенность в успехе в составе "сливочных".

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Приобретение недвижимости в городе, где он только начал свою карьеру, свидетельствует о его долгосрочных планах и готовности к жизни в Мадриде.

"Я уверен, что добьюсь успеха в Реале; я даже купил дом в Мадриде. Я очень много работаю и я всегда готов играть, как вы могли видеть в этом матче против Венгрии. Я люблю болельщиков Реала, и их поддержка очень важна для меня. Я очень благодарен. Я пришел в Реал, чтобы играть и быть важной частью этой команды, и я не прекращу бороться, пока не достигну этого", – цитирует Гюлера источник.

Добавим, что в дебютном сезоне за мадридцев Арда провел 12 матчей. Правда, турок лишь в 10 из 47 игр появлялся в стартовом составе. Безусловно, это свидетельствует о том, что наставник Реала Карло Анчелотти недоволен игрой Гюлера и предпочитает держать турецкого игрока на скамейке запасных. Отметим, что контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2029 года, а трансферная стоимость полузащитника составляет 45 миллионов евро.

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