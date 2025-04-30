Пресс-служба Реала сообщила об очередной травме Алабы – теперь у австрийца диагностировали разрыв внутреннего мениска левого колена.

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Как сообщает MadridZone со ссылкой на журналистку Аранчу Родригес, Дэвид уже не сыграет в этом сезоне, но есть шанс, что защитник сможет восстановиться к клубному чемпионату мира. Стоит добавить, что у Реала серьезные проблемы с защитой из-за травм: также отсутствуют из-за травм Карвахаль, Милитао, Менди и Камавинга (регулярно выходил слева в защите), а Рюдигер (также травмирован) и Васкес дисквалифицированы после финала Кубка Испании с Барселоной.

Напомним, Дэвид в феврале восстановился от тяжелой травмы "крестов", которую залечивал более года. В текущем сезоне австриец сыграл в 14 матчах за Реал, результативными действиями не отличался.

BREAKING: David Alaba is OUT till FIFA Club World Cup. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/K5OGyTp7L9 — Madrid Zone (@theMadridZone) April 29, 2025

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