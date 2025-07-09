Информация о возможном переходе вингера Реала Родриго в Аль-Насра не подтверждается, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, саудовский клуб рассматривает различные варианты для усиления позиции крайнего нападающего, однако стремится избежать больших затрат на трансфер.

Зато сам Родриго сосредоточен исключительно на карьере в европейском футболе. Ранее Sky Sportsписали, что среди аргументов в пользу трансфера бразильца является поддержка Криштиану Роналду, который якобы лично одобряет возможный переход.

К слову, в текущем сезоне 24-летний футболист провел 50 матчей за Реал, забив 13 голов и отдав 9 результативных передач.

Reports on Rodrygo and Al Nassr are wide of mark, same as Gabriel Martinelli.



Al Nassr are working on different targets and for different budget, not crazy expenses.



Rodrygo’s focus is only on European football.



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