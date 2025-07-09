Звезда Реала не перейдет к Роналду – раскрыто ключевое препятствие на пути к партнерству с легендой
Форвард Реала Родриго продолжает рассматривать варианты трансфера.
Информация о возможном переходе вингера Реала Родриго в Аль-Насра не подтверждается, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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По информации источника, саудовский клуб рассматривает различные варианты для усиления позиции крайнего нападающего, однако стремится избежать больших затрат на трансфер.
Зато сам Родриго сосредоточен исключительно на карьере в европейском футболе. Ранее Sky Sportsписали, что среди аргументов в пользу трансфера бразильца является поддержка Криштиану Роналду, который якобы лично одобряет возможный переход.
К слову, в текущем сезоне 24-летний футболист провел 50 матчей за Реал, забив 13 голов и отдав 9 результативных передач.