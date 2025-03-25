Защитник Реала Ферлан Менди имеет шансы вернуться на поле перед началом противостояния с Арсеналом в Лиге чемпионов.

Ферлан Менди может завершить восстановление от травмы раньше, чем ожидалось, и сыграть в первой игре с Арсеналом, которая запланирована на 8 апреля, сообщает журналист Мельхор Руис.

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Есть обновление по реабилитации Дани Себальоса. Испанец не сможет быть готовым к первой игре с Арсеналом, но будет иметь шанс сыграть против Алавеса в Ла Лиге (13 апреля).

Добавим, что Менди сыграл за Реал в 30 матчах во всех соревнованиях, записав в свой актив 2 ассиста. Интересно, что в Дани Себальоса абсолютно идентичная статистика в текущей кампании. Матчи против Арсенала в 1/4 финала Лиги чемпионов запланированы на 8 и 16 апреля.

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