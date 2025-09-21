Винисиус и руководство Реала ведут переговоры по новому соглашению уже длительный срок, но прийти к консенсусу никак не удается.

Как сообщает AS, бразилец может покинуть Мадрид зимой, если ситуация с новым контрактом не разрешится. Винисиус и Реал прервали переговоры о продлении соглашения после клубного чемпионата мира. На последней встрече в Мадриде бразилец значительно снизил первоначальные финансовые требования. Однако все равно дело зашло в тупик.

Заметим, что соглашение 25-летнего вингера завершается летом 2027 года.

