Арсенал, Манчестер Сити и Ливерпуль уже успели обсудить возможный трансфер с представителями футболиста, сообщает TBR Football.

Гюлер раскрыл свое ложное прозвище в Реале – его дали Рюдигер и Алаба

24-летний вингер не до конца доволен своей ролью в нынешнем составе мадридского Реала, однако пока не принимает никаких решений. Родриго планирует дождаться назначения нового главного тренера, после чего определится со своим будущим.

В этом сезоне Родриго провел за Реал 50 матчей во всех турнирах, отметившись 13 голами и 10 результативными передачами.

Отметим, что пресса активно сватает на тренерский мостик мадридского клуба Хаби Алонсо, который должен сменить Карло Анчелотти после завершения сезона.

Реал едва не опозорился, ведя 3:0 дома против Сельты – Гюлер оформил 1+1, дубль Мбаппе, а потом все пошло не так