Защитник Реала Дэвид Алаба может покинуть мадридский клуб уже по завершении сезона.

Королевский клуб может избавиться от Дэвида Алабы в следующее летнее трансферное окно, сообщает издание SPORT.

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Последней каплей для Реала стали ошибки 32-летнего австрийца в ответном полуфинале Кубка Испании против Реала Сосьедада (4:4), где он приложился аж к трем пропущенным голам мадридцами (в том числе отметился автоголом), подставив Андрея Лунина.

"Бланкос" планируют попрощаться с защитником из-за постоянных травм и высокой зарплаты, заменив Алабу Дином Хёйсеном – молодым напарником Ильи Забарного в центре защиты Борнмута.

Напомним, что в текущем сезоне Алаба сыграл за "сливочных" лишь 10 матчей во всех турнирах после длительного восстановления от травмы.

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