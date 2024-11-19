Матч Марокко и Лесото (7:0) в квалификации Кубка африканских наций оказался насыщенным на голы.

Кубок африканский наций, квалификация, 6-й тур

Марокко – Лесото – 7:0

Голы: Диас, 5, 15, 42, Рахими, 37, 45+2 (пен.), Эн Несири, 68, Сайбари, 70

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Атакующий полузащитник сборной Марокко Браим Диас блестяще выступил в матче квалификации Кубка Африки против сборной Лесото, отметившись хет-триком уже в первом тайме.

В 8 матчах за национальную команду Марокко Диас успел забить 7 голов и отдать 2 результативные передачи. Отметим, что Диас в марте этого года получил дебютный вызов в сборную Марокко.

Благодаря победе в матче против Лесото, сборная Марокко сохраняет лидерство в турнирной таблице группы B квалификации КАН, имея в активе 18 очков после 6 туров.

He liked it so much he had to do it 3 times. Brahim Diaz, ladies and gentlemen. #AFCONQ2025 pic.twitter.com/hyYsMVwZjh — CAF_Online (@CAF_Online) November 19, 2024

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