Ливерпуль недавно отпустил Луиса Диаса в Баварию. Чтобы компенсировать уход колумбийца, "красные" обратили свое внимание на Брэдли Барколя из ПСЖ.

Трансфер Забарного в ПСЖ согласован – стало известно, сколько заплатят за украинца

Как сообщает ESPN, парижане не собирались продавать своего вингера летом этого года, и сразу навесили на него ценник в 100 млн евро. Хотя, если бы Ливерпуль предложил такую сумму ПСЖ, то все равно услышал бы отказ.

Сам Барколя тоже проинформировал "красных", что планирует продолжить карьеру в Париже. Стоит заметить, что 22-летний француз и ПСЖ работают над пролонгацией соглашения.

Барколя перешел к парижанам в 2023 году из Лиона. Всего он сыграл за ПСЖ в 103 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 30 ассистов. Контракт вингера с клубом действует до 2028 года.

Ливерпуль сыграл два матча с Атлетиком – Гакпо оформил уникальный "хет-трик", Салах провалился с паненкой (ВИДЕО)