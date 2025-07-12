Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб после финала Клубного чемпионата мира-2025 – сразу несколько грандов АПЛ рассматривают трансфер итальянца, сообщает L'Équipe. В услугах голкипера заинтересованы Челси, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

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Контракт Доннаруммы с ПСЖ рассчитан до июня 2026 года, поэтому клуб или должен предложить новое соглашение, или рискует потерять игрока по сниженной цене уже в следующем году. Впрочем, как отмечает издание, итальянец не спешит с решением и хочет остаться в Париже. Он сосредоточен на финале КЧМ против Челси, после которого должен принять финальное решение. Ожидается, что тогда и стартуют переговоры с руководством ПСЖ.

26-летний Доннарумма присоединился к ПСЖ в 2021 году, оставив Милан на правах свободного агента после спорного разрыва контракта. С тех пор он провел 160 матчей за парижан, выиграл 4 чемпионства Лиги 1 и Лигу чемпионов.

В нынешнем КЧМ итальянец еще не пропустил ни одного мяча в плей-офф и надеется сохранить "сухие ворота" в финале. После этого его агенты планируют инициировать обсуждение дальнейшего будущего. Однако учитывая опыт с Миланом, вариант переезда в АПЛ вполне возможен – особенно, если ПСЖ не предложит улучшенных условий.

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