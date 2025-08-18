Украинский защитник Илья Забарный накануне впервые сыграл за ПСЖ. 22-летний защитник вышел в основе парижан на матч 1-го тура чемпионата Франции против Нанта и отыграл все 90 минут. Легионер помог команде Луиса Энрике удержать ворота на замке и одержать минимальную победу.

Луис Энрике оценил дебют Забарного за ПСЖ: "Идеально подходит для стиля игры, который мне нравится"

После матча только ленивый не высказался о дебюте украинца. Не забыл вспомнить об Илье и его одноклубник Лукас Беральдо.

"Забарный – невероятный игрок. Он очень легко адаптируется, многое принесет в команду и поможет. Зато мы поможем ему как можно скорее чувствовать себя как дома", – цитирует Беральдо le10sport.

Напомним, Илья перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 млн евро, став вторым самым дорогим игроком в истории Украины – больше платил только Челси за переход Михаила Мудрика (70 млн евро).

Забарный дебютировал за ПСЖ, одержав минимальную победу над Нантом – Илья начал нервно, но выдал сильный матч