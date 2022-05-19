Полузащитник Лестера Нампали Менди поддержал своего соотечественника из ПСЖ Идрисса Гуйе, который будто бы отказался выходить в специальной форме в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Хавбек "лис" уже удалил пост по этой теме, а Лестер выступил с заявлением по этому поводу, передает BBC.

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"Клуб поговорил с Менди, и обсудил возможную интерпретацию сообщения, которое в результате было удалено. Нампали не имел намерения кого-то оскорбить или дать понять, что он разделяет взгляды, что противоречит давней приверженности нашего клуба принципам равенства и инклюзивности.

Лестер твердо поддерживает ЛГБТ-сообщество и гордится работой, выполненной с целью создания безопасной и инклюзивной среды", – говорится в сообщениях.

Напомним, все началось из-за Идрисса Гуйе, который игнорирует акции против дискриминации ЛГБТ-сообществ. Именно это будто бы стало причиной его отсутствия в поединке 37-го тура Лиги 1 против Монпелье. Добавим, что Гуйе исповедует ислам, а на его Родине, в Сенегале, за однополые отношения предусмотрена смертная казнь.

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