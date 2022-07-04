Звезда ПСЖ может попробовать свои силы в Серии А
4 июля 00:00 - Читати українською
Голкипер ПСЖ Кейлор Навас имеет интересный вариант продолжения карьеры вне Парижа.
Наполи заинтересовался в трансфере Кейлора Наваса из ПСЖ, утверждает Foot Mercato.
ПСЖ готовит революцию – роль Неймара достанется полуфиналисту Евро-2020
Связано это с вратарем неаполитанцев Алексом Меретом, переговоры с которым по новому контракту затянулись. Навас тоже не прочь сменить клуб, поскольку в ПСЖ решили сделать ставку на Доннарумму.
К слову, Кейлор сыграл в 26 матчах за парижан в прошлом сезоне, в 10 из которых удержал свои ворота на замке, всего пропустив 24 мяча.
Макрон побуждал Мбаппе перейти к самому принципиальному визави ПСЖ – попытка провалилась, но есть запасной вариант
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter