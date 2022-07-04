Наполи заинтересовался в трансфере Кейлора Наваса из ПСЖ, утверждает Foot Mercato.

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Связано это с вратарем неаполитанцев Алексом Меретом, переговоры с которым по новому контракту затянулись. Навас тоже не прочь сменить клуб, поскольку в ПСЖ решили сделать ставку на Доннарумму.

К слову, Кейлор сыграл в 26 матчах за парижан в прошлом сезоне, в 10 из которых удержал свои ворота на замке, всего пропустив 24 мяча.

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