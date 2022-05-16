В минувшие выходные 32-летний сенегалец не попал в заявку парижан на поединок 37-го тура Лиги 1 против Монпелье (4:0). Маурисио Почеттино сообщил, что травм у игрока нет.

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По информации французской прессы, Гуйе игнорирует отдельные матчи своей команды по религиозным убеждениям. В частности, против Монпелье хавбек не сыграл, чтобы не быть причастным к акции против дискриминации ЛГБТ-сообществ. Игровые номера на футболках ПСЖ были исполнены в цветах радуги.

Как отмечает MailSport, Идрисса Гуйе прибегает к подобным действиям регулярно. В прошлом сезоне сенегалец даже придумал себе гастроэнтерит, чтобы пропустить матч. Футболист исповедует ислам и регулярно публикует в соцсетях сообщения на религиозную тематику. В Сенегале запрещены однополые отношения. За это предусмотрена смертная казнь.

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