Звезда ПСЖ хочет присоединиться к кризисному гранду АПЛ – ему уже нашли замену
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма готовится покинуть столицу Франции.
ПСЖ и Джанлуиджи Доннарумма никак не могут договориться о пролонгации соглашения, а летом итальянский голкипер удивил неоднозначным заявлением о том, что мог бы представить свой уход из команды.
Как сообщает Mirror, 26-летний вратарь готов присоединиться к Манчестер Юнайтед. Несмотря на то, что "красные дьяволы" провалили прошлый сезон и едва не вылетели из АПЛ, Доннарумма все равно ценит величественную историю манкунианцев.
Манчестер Юнайтед заинтересованы в том, чтобы заменить Андре Онана, который так и не заиграл на высоком уровне. Клуб рассматривает вариант с приобретением Доннаруммы, но понимает, что сделку заключить будет сложно.
Напомним, итальянский вратарь присоединился к ПСЖ в 2021 году. Джанлуиджи Доннарумма принял непосредственное участие в выдающемся сезоне парижан, в котором они получили титул чемпиона Франции, Кубок Франции и выиграли впервые в истории Лигу чемпионов.
Стоит заметить, что ПСЖ договорился о переходе голкипера Лилля Люку Шевалье
