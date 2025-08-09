ПСЖ и Джанлуиджи Доннарумма никак не могут договориться о пролонгации соглашения, а летом итальянский голкипер удивил неоднозначным заявлением о том, что мог бы представить свой уход из команды.

Как сообщает Mirror, 26-летний вратарь готов присоединиться к Манчестер Юнайтед. Несмотря на то, что "красные дьяволы" провалили прошлый сезон и едва не вылетели из АПЛ, Доннарумма все равно ценит величественную историю манкунианцев.

Манчестер Юнайтед заинтересованы в том, чтобы заменить Андре Онана, который так и не заиграл на высоком уровне. Клуб рассматривает вариант с приобретением Доннаруммы, но понимает, что сделку заключить будет сложно.

Напомним, итальянский вратарь присоединился к ПСЖ в 2021 году. Джанлуиджи Доннарумма принял непосредственное участие в выдающемся сезоне парижан, в котором они получили титул чемпиона Франции, Кубок Франции и выиграли впервые в истории Лигу чемпионов.

Стоит заметить, что ПСЖ договорился о переходе голкипера Лилля Люку Шевалье

